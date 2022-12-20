“لا تتسرعوا في الأحكام”

وقف أما صيدلية بسيارته الفاخرة، ولم ينزل وأخذ يشير للصيدلي. بأن يأتي لأخذ الوصفة ليقدم له الدواء، ولكن الصيدلي رفض وغضب وقال: كالايف لي أنا أن أخرج من صيدليتي لأقدم لذلك المغرور الدواء أنا لست بحاجة نقوده”

“لا تتسرعوا في الأحكام”

بقي الرجل يشير إليه مرة ومرتين، وأبى الصيدلي الاستجابة، وأكد أنه يجب أن ينزل من “قصره العاجي” ويقصد سيارته الفخمة ويشتري الدواء.

بينما هو كذلك وإذا بامرأة عجوز تزل من السيارة لتخرج من صندوقها الخلفي. ذلك الكرسي المتحرك ليركب عليه ابنها المعاق ويشتري لنفسه الدواء!

ولكم أن تتخيلوا موقف الصيدلي من المشهد الذي رآه.

إخواننا الكرام:

نتسرع في تصرفاتنا، ونصل للجرح بكلماتنا ولا نعرف سبب هدوء وصمت الآخرين، كثيرا ما نحاسب أناسا ليس لهم أي ذنب، كثيرا ما ندعي أنتا أصحاب حق، في حين أن الحق علينا وليس لنا، وأكثر ما يؤلمنا هي تلك الأشياء التي ندرك حقيقتها بعد فوات الأوان.

فلا تتسرعوا في إصدار الأحكام.