لا تحلقي سيدتي مع السرب

فأنت الحب وأنت النقاء، أنت المشاعر الصادقة وأنت وتر الهناء، التي يُعزف عليه لحن القوة والنجاح، فلا تسمحي لنفسك بالذبول واسقي روحك الطيبة بماء شموخ، وانطلقي نحو الشمس لتكوني نورا يكتسح كل الوجود، أمسكي نجوم الليل وضعيها عقدا يطوق شموخ عنقك، فوحده الشموخ من يجعلك تتلألئين.

عزيزتي، لا تكوني ضحية باسم المشاعر، سلمي الحب دفاتره البالية، ولا تقرئي مضمون كتاب عن قصة عاشق تهالك من قسوة الحب فأعاد ترميم ذاته مع كمّ من الدفاتر المركونة في أدراج مكتبه، يمارس بذكورته طقوس التخلي، يحتال على نفسه بين فصول روايته الجديدة،

تذكري أنت بطلة كل القصص، جددي العناوين بقلمك، تأنقي ليس من أجل أحد فأنت لم تخلقي لتتبعثري كورقة خريف تساقط على الأرض، كوني كل الربيع تتكررين في كل المواسم لتعطري الحياة، سيدة أنت وفي الغياب تكوني كل الحضور، إغزلي من خيوط الأمل شمس تضيء طريقك، وارسمي على جدران اليأس نافذة تنير قلبك،