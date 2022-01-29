“لا تحملي نفسك أكثر مما تطيقين”

إلى السيدة نبيلة من بومرداس:

عزيزتي من منا في هذه الحياة يتمتع بالكمال المطلق لا أحد فلو عدنا إلى سر الاستمرار في هذه الحياة لوجدناه يكمن في تلك النقائص التي بها نكمل بعضنا بعض لهذا تصالحي مع نفسك.

وابدئي بتغيير ما يمكن تغيير بالتسلح بالإيمان أولا، ثم بنهل العلم والمعرفة ثانية، والحرص على بناء علاقات طيبة مع المحيطين بك بدأ من العائلة الصغير، إلى زملاء العمل فالحس اللطيف والجميل يسمح لنا بحجز أماكن محترمة في قلوب غيرنا،

“لا تحملي نفسك أكثر مما تطيقين”

تذكري هذا جيدا حبيبتي، فالدنيا فرصة لفعل الخير وعيش الحب،فلا تهدري وقتك في السلبيات ولا تشغلي نفسك بالغير، فيمر عمرك وأنت كما أنت كل التوفيق أتمناه لك كل الحب لك عزيزتي.

إلى الأخت رحيمة من تبسة: “النجاح يبدأ منك أنت”

ثقتك بنفسك هي أساس نجاحك في الحياة، بها تنعمين بالاستقرار النفسي، والوضوح في التعامل ونجاحك في علاقاتك مع الآخرين أما إن كنت لا تملكين الثقة بنفسك فاعلمي أنك ستعيشين حياة بائسة تستصغرين فيها ذاتك وتشتغلين بما لدى غيرك عما أنعم الله به عليك،

وتفنين عمرك في الوساوس والتوجسات وتنكدين على نفسك وعلى غيرك، وهذا هو الفشل بعينه ولسنا نبالغ إن قلنا أن جمال المرأة الظاهري والباطني يمكن في ثقتها بنفسها، وكيف تثبت ذاتها بتلك الصورة الجميلة بأخلاقها وحيائها ورقتها أيضا أما نصيتي الأهم هي أن تكون إلى الله أقرب وأن تستعيني به في تطوير ذاتك.