لا تذبذب في “السميد والفرينة”

أكد المدير المركزي بدائرة الضبط والتوزيع والنقل للديوان الجزائري المهني للحبوب، عمراني بومدين، أنه لا يوجد أي تذبذب في السميد والفرينة.

وأبرز بومدين، حرص الديوان على تموين المطاحن بصفة عادية ومنتظمة بالتنسيق مع مصالح التجارة.

كما أوضح المتحدث للإذاعة الوطنية، أن عدم وجود تذبذبات في الفرينة والسميد، راجع للقرارات الاستباقية المتخذة من السلطات العليا للبلاد. وكذا تعليمات وزير الفلاحة بخصوص رفع حصة المطاحن العمومية والخاصة بـ100 بالمائة.