“لا ترضي بغير أدوار البطولة”.

بعد عشر سنوات مِن المُحاولات اليائسة للإنجاب استسلمتُ لفكرة أنْ يتزوَّج زوجي بأخرى،

وعَدَني بأنّ قلبه لنْ يخفق إلّا لي، وأنَّ زواجه مِن أخرى مِن أجل أنْ يُنجب ابنًا يَحمل اسمه لا أكثر،

تجرَّعتُ السُّمّ وأنا أُتابع تفاصيل حفلة العرس وشهر العسل، فالعريس ليس أخي وليس قريبي، إنّه زوجي الذي شاطَرَني عشر سنوات عشنا فيها على الحُلوة والمُرّة معًا، أُصِبْتُ بحالة مِن الجنون ليلتها،

سافر العروسان إلى بلدة ساحلية لقضاء شهر العسل، بينما بقيتُ أنا معَ والدتي وأهلي أبكي وأنوح وأدعو الله بالصبر. بعد أيّام قليلة عاد العريس مِن شهر عسله مَسرُورًا…أعطاني التعليمات الجديدة ليلة عندي وليلة عندها، وسرعان ما تبدّلت الأحوال لتصبح ليلة عندي وأسبوعًا عندها وخصوصًا بعد إنجابها ابنهما الأوّل، أتنقّل بين بَيتي وبيت أهلي وصديقاتي، أشكو إهماله لي. جلسْتُ معَ نفسي أُفكِّر: هل هذه هي حياتي التي أرغب فيها؟ كنتُ قد وَرِثْتُ عن والدتي وجدّتي موهبة التطريز ، لم يكُن يخلو رُكنٌ مِن أركان بيتي مِن إنجازاتي المُتميِّزة دلَّتْني جارتي على سيّدة أعمال معروفة تنوي البَدْء في مشروع لتشغيل سيّدات البيوت في التطريز التراثيّ المعروف في بلدنا، كانَتِ السيِّدة وهي مُغتربة ترغب ببَدْءِ مشروع رِبحيٍّ مِن جهة ومساعدة الأُسَر المُتعفِّفة على الإنتاج والعمل مِن جهة أخرى،

عملتُ بجهد كنتُ أُطرِّز ليلًا وأُشرف على السيّدات نهارًا…أَقامَتِ السيّدة أوّل معرض لنا في الخارج وقد حاز على إعجاب الجميع .

بدأتُ أجني مِن المال ما يَكفيني ويَزيد، ثلاث سنوات مرّت على بَدْءِ المشروع الذي أصبحتُ شريكة فيه، أنا الآن أستعدُّ للسفر للإشراف على معرض كبير أنا سعيدةٌ جدًّا، لم أَعُدْ أبكي حظّي العاثر، فأنا أرى الحياة الآن مِن زاوية أكبر وأوسع. أرادَ لي الله دَوْرًا آخر: مساعدة السيّدات الأرامل والمُطلّقات على توفير حياة كريمة لهنُّ ، أصبحَ لي الآن بدل الطفل عشرات الأطفال، أسأل عنهم وأُشرف على أحوالهم، وأخيرًا تصالحْتُ معَ نفسي وأحبَبْتُها ،

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