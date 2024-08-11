لا تزال العملية متواصلة.. إخماد 7 حرائق نهائيا
بقلم أمينة داودي
تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد 7 حرائق عبر الوطن فيما لا تزال عملية الإخماد متواصلة في أماكن أخرى.
وسجلت مصالح الحماية المدنية 20 تدخلاً في حرائق الغطاء النباتي. وكذا 15 تدخلا في حرائق الغابات، الأدغال و الأحراش. حيث تم إخماد 7 حرائق نهائيا. فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة لحريق واحد. كما لا تزال عملية الاخماد متواصلة لـ7 حرائق أخرى 5 حرائق للمحاصيل الزراعية، و5 تم إخمادها.
من جهتها وحدات الحماية المدنية سخّرت لإخماد هذه الحرائق 184 شاحنة تدخل، 10سيارات إسعاف، 10 مركبة قيادة، 07 طائرات AT802، 826 عون بمختلف الرتب.
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