لا تزال على وقع صدمة الجزائر.. الجامعة الملكية المغربية تُثير السخرية

وضعت الجامعة الملكية المغربية نفسها، في موقف محرج، عندما تنكرت لمنتخبها مباشرة بعد إقصائه على يد الخضر في كأس العرب.

وصنعت الجامعة الملكية الحدث في مواقع التواصل الإجتماعي، وتحولت لموضع سخرية، بتجاهلها لعودة زملاء بدر بانون للمغرب.

ولم تذكر اي من الصفحات الرسمية للجامعة في فايسبوك، تويتر وإسنتغرام، خبر عودة “أسود الأطلس” لديارهم.

وتعرضت هيئة لقجع للعديد من الإنتقادات، خاصة وأنها لم تكن تضيع أي فرصة من أجل النشر عن المنتخب، ليتوقف كل شيء بسبب بلايلي ومبولحي وبقية محاربي الصحراء.