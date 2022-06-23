لا تستفد رصيدك من الستر

يقول أحدهم: كنت متهورا جدا في سياقة السيارة. وكنت أسير بسرعات جنونية غير مبال، وذات يوم ركب معي رجل شيخ، أثناء الطريق لم ينطق كلمة واحدة وعند وصولنا التفت مبتسما. وقال لي عبارة أدهشتني:

لا تستفد رصيدك من الستر

“يا بني، أنت تبالغ جدا في سحبك من رصيدك من الستر قلت له: كيف هذا؟

قال لي: لا تظنّ أنك وصلت سالما شطارتك في السياقة، بل ستر الله هو من أوصلك، وقد بالغت في استهلاك رصيدك من الستر ولا محالة سينتهي ذات يوم، تماما كأموالك في البنك، لا تسحبها إلا للضرورة ولا تقترب منها إلا عند الحاجة الفائقة .

العبرة

حين يسترك الله فلا تغتر، وحين تنجو من شيء فلا تغتر، وحين تتجاوز محنة فلا تغتر، وحين تنفذ مرة أو مرتين فلا تغتر، فهذا من ستر الله فلا تستهلكه بسرعة ولا تستهلكه في سفاسف الأمور.