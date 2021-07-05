لا تعلم بوفاته.. دلال عبد العزيز تكتب رسالة مؤثرة لزوجها سمير غانم

كشفت مصادر في المستشفى الخاص الذي تعالج به الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، أنها في الأوقات التي تتحسن فيها حالتها الصحية، طلبت أوراقا للكتابة عليها. موضحة أنها كتبت في واحدة من هذه الأوراق رسالة مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم والذي لا تعرف بخبر وفاته حتى الآن.

وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة “الوطن” المصرية، أن معنى الرسالة مؤثر للغاية، إذ إنها كتبت: “إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض”.

كما أوضحت أن دلال عبد العزيز لا تعرف بخبر وفاة زوجها حتى الآن، بناءً على طلب من الأسرة التي طلبت من إدارة المستشفى عدم إبلاغها بأي خبر عن صحة الفنان سمير غانم، إلى جانب منع أي وسيلة إعلامية أو حتى التلفون لمنع تسرب الخبر إليها.

وكان غانم توفي في 20 ماي الماضي، متأثرا بإصابته بالفيروس، وغادر إلى مثواه الأخير دون أن تودعه زوجته دلال عبد العزيز.

هذا وترقد دلال عبدالعزيز في العناية المركزة منذ ما يقارب الشهرين، حيث تعاني من أعراض ما بعد كورونا، وتحتاج إلى الأوكسجين بكميات كبيرة، وهو ما يستلزم وضعها على الأجهزة التي تساعدها على هذا الأمر.

كما أشار الإعلامي المصري محمد علي خير، الجمعة الماضية، إلى أن الفنانة المصرية قدمها لا تلمس الأرض، وأنبوب الأكسجين معلق في أنفها باستمرار، ولا تستطيع مغادرة فراش السرير الخاص بها