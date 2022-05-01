لا تغتروا بما حصل من الطاعات

انقضى رمضان، فوا حزناه عليك يا شهر الصيام، فالسعيد من أعطاه حقه من العبادة، والشقي من ضيع نفحاته وأيامه المعدودة، فتأملوا معنا هذه الوقفة:

بعض الناس اجتهدوا فعلاً وصاموا، حفظوا جوارحهم، وختموا القرآن، صلوا التراويح، صلوا قيام رمضان كله من أوله إلى آخره، وقدموا عبادات كثيرة، لكن إذا كانت النفس سيئة، إذا كان الطبع متعفناً فإن كثرة العبادة لا تنفع بل إن الشيطان يوسوس ويقول: لقد فعلت أشياء كثيرة وطاعات عظيمة، خرجت من رمضان بحسنات أمثال الجبال فرصيدك في غاية الارتفاع، صحائف حسناتك مملوءة وكثيرة فلا عليك بعد ذلك ما عملت، ويصاب بالغرور وبالعجب، وتمتلئ نفسه تيهاً وفخراً،

لا تغتروا بما حصل من الطاعات

ولكن آية من كتاب الله تمحوا ذلك كله، وتوقفه عند حده، وتبين له حقيقة الأمر، وهي قول الله تعالى: “وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ..” أتمن على الله؟ أتظن أنك فعلت له هذه الأشياء تكون أنت قد قدمت له أشياء عظيمة تظنها كخدمة من خدمات البشر، فلا تمن على الله بعملك، لا تفخر، لا تغتر، لا تصاب بالعجب، وتذكر أيضا بأن الاستمرار في العبادة والطاعة وترويض النفس، لا يعني أن يكلف الإنسان نفسه فوق ما لا يطيق خذوا من العبادة ما تطيقون فإن الله لا يسأم حتى تسأموا.