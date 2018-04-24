لا تفاوض ولا إضراب لنقابتي «الكنابست» و«الكناس»

وزارة العمل تفرج عن قائمة النقابات التي لم تستوف شروط التمثيل

النقابة المستقلة للأئمة لم تستوف الشروط القانونية

أكد مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رابح مخازني، أن 30 نقابة من أصل 65 قدمت ملفات تمثيلها لدى مصالح الوزارة، وقال المسؤول «إن 17 أثبتت تمثيلها وبنسبة 20 من المئة على المستوى الولائي، فيما لم تستوف 13 نقابة شروط التمثيل».

وكشف ممثل وزارة العمل عن قائمة 17 النقابة من بين 30، التي وضعت ملفات كاملة على مستوى الوزارة، بعد أن أرسلت عناصر تمثيلها حسب الأشكال الجديدة، من خلال ملء وإرسال المعلومات، سواء بتحميل النموذج الجديد من الموقع الرسمي للوزارة، أو بواسطة القرص المضغوط الذي أرسل للمنظمات النقابية، ممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA، إضافة إلى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية SNAPAP.

وكذا النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية SNCCOPEN، كما أضاف المسؤول مخازني، أن النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين SNECHU استوفت شروط تمثيلها كباقي النقابات 17، إضافة إلى النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية SNPSP.

وكذا النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية SNPSSP، والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين SNAPSY، وأيضا النقابة الوطنية للشبه الطبي SPA يقول ممثل الوزارة.

كما تابع أيضا، أن النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي SNPEPM ستنشط بصفة قانونية وتتفاوض على لائحة المطالب مع الوزارة الوصية مثلها مثل باقي النقابات 17، وكذا النقابة الوطنية للبياطرة موظفي الإدارة العمومية SNVFPA، إضافة إلى النقابة الوطنية للقضاة SNM، وكل من المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين ONJSA، والنقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية SNPNCA، والنقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات SNTMA، إضافة إلى 15 نقابة الطيارين التقنيين الجويين الجزائريين SPLA، والنقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة SNMCC، وأخيرا النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة الجوية SNPCA.

كما عرض ممثل وزارة العمل مخازني، قائمة النقابات التي لم تستوف فيها الشروط القانونية المقدرة بـ13 نقابة من أصل 30 التي قدمت ملفات التمثيل، والتي تتمثل في كل من النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية SAPAE، وكذا الاتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين UNPEE، إضافة إلى النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين SATEF، والنقابة الوطنية لعمال التربية SNTF، وكذا أن النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني SNAPEST.

وتابع مسؤول الوزارة أن النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية SNMGSP لم تستوف أيضا شروط التمثيل، إضافة إلى النقابة الوطنية للصحفيين SNJ، وكذا النقابة الوطنية للتقنيين في الإلكترونيك والكهروتقنية للأمن الجوي SNESA، 11 إضافة إلى النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني SNTFP، والنقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني للحبوب SNOAIC، بالإضافة إلى المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف CNAIFSARW – يقول مخازني-.

وقال مدير علاقات العمل بوزارة العمل مخازني، إن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES لم يستوف شورط تمثيله بالولايات، وبالتالي فإن وزارة التعليم العالي لن تتفاوض مع «الكناس»، وإضرابها غير شرعي.

كما أكد مخازني أيضا، أن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية CNAPESTE، لم تستوف شروط تمثيلها بالولايات، خصوصا وأن هذه النقابة «العنيدة» شنت إضرابا مفتوحا، أدى إلى شلل العديد من المؤسسات التربوية، لمختلف الأطوار عبر الوطن، مما تسببت في تأخر الدروس لأكثر من ثلاثة أسابيع.