لا تفسدي نقاشك مع زوجك بهذه الطرق

يعدّ النقاش بين الزوجين أمرا صحيا وضروريا لاستمرار العلاقة، لكن وفي بعض الأحيان، يحتدم النقاش ويتطور ليصبح خلافا كبيرا، يلقي فيه الزوج اللوم على الزوجة متهما إياها. بارتكاب الأخطاء وإفساد النقاش الودي.

أحيانا، تقود المرأة النقاش إلى حافة الهاوية، دون أن تدرك ذلك، وتلجأ دون عمد، إلى بعض الأشياء التي تثير جنون الزوج، ومن ثم تخسر النقاش،ومن بين النقاط الواجب على الزوجة إدراكها. حتى لا تفسد في الود قضية.

لا تفسدي نقاشك مع زوجك بهذه الطرق

* إشعار الزوج بالفشل: حينما يتعلق الأمر بالمال، تحاول بعض الزوجات الضغط على زوجها معتقدة أنها تحثه على فعل المزيد، ربما لا تطمع في أشياء كثيرة وتطلب الضروريات فقط.

حيث تستخدم بعضهن أسلوب المقارنة مع صديقتها التي تمتلك منزلا في منطقة راقية، أو التي قضت عطلة في مكان، أو اشترت سيارة جديدة. الضغط بذلك الأسلوب على الزوج لا يفيد في كثير من الأحيان، خاصة إذا كنت تعلمين أنه يبذل قصارى جهده في ظل ظروف اقتصادية سيئة. تعاني منها معظم الدول مؤخرا، بل على العكس يشعر الزوج بالفشل الدائم والتقصير، مما يحول دفة النقاش إلى خلاف عارم. والحل هو التفكير معا في كيفية زيادة الدخل، أو تقليل النفقات قدر الإمكان لشراء الضروريات ووضع خطة للحصول على ما يصنف تحت بند الرفاهية.

لا تفسدي نقاشك مع زوجك بهذه الطرق

* تذكيره بأخطاء الماضي: الخطأ السابق بين بعض الأزواج، لا يبقى دائما سابقا، تستغل بعض النساء “خطأ” الزوج السابق، لتذكيره به دائما في مناسبات متعددة، ربما خوفا من تكراره وربما لتظهر له كيف تسامحت وتجاوزت عن خطئه. قد يشعر الزوج مرة وأخرى بالحرج من الرد، لكن في المرة الثالثة. يشعر بالإهانة مما يجعله يثور وينتهي النقاش بينهما بخلاف حاد.

* مقارنته بالآخرين:

يثير ذلك جنون كثيرين، ربما تفعلين ذلك بحسن نية، لكن لا شيء يجعل الرجل يشعر وكأنه فاشل، أكثر من أن تضعه زوجته في فخ المقارنة مع آخرين، حتى ولو في الأشياء البسيطة، مثل كيف يعامل ذلك الزوج زوجته، كيف يساعدها ذلك. حينها قد يتحول الحديث بينك وبينه إلى معركة كبيرة، وقد تجدينه ثائرا دون أن تستوعبي السبب، لذا لا داعي للمقارنة وأطلبي منه بهدوء. لأن يعبر عن اهتمامه بك قدر المستطاع.

لا تفسدي نقاشك مع زوجك بهذه الطرق

* لومه والتذمر منه: حين يبدأ النقاش مع زوجك. ويتطور بالتذمر الدائم من تصرفاته وطباعه التي، ربما، تكون حقيقية فاعلمي أنك تخسرين النقاش. فبعض الرجال بطبعهم كسالى، وهي حقيقة لا يمكن إنكارها كما لا يمكن تغييرها، لكن عندما تزعجه زوجته باستمرار بسبب تلك العادة، يصبح عنيدا، والتعبير عن خيبات أملك المتتالية والمشاعر السلبية. من خلال اللوم المستمر يؤدي إلى الاستياء.

* الصوت العالي: تلجأ بعض النساء إلى الصوت العالي مع احتدام النقاش، ربما لأنهن أكثر عاطفية ويشعرن بالضغط المستمر. أو الظلم في النقاش مع أزواجهن، لكنها للأسف طريقة تجعلك مخطئة. حتى ولو كان معك الحق بداية النقاش.

