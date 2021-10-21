لا تفوتي هذا الرجل الأصيل

شاب من ولاية عين الدفلى، يمارس الفلاحة، في الـ42 من عمره، لم يسبق له الزواج لأنه كان بصدد تكوين نفسه وكان يطمح لأن يجهز من الإمكانيات ما يكفل لزوجة المستقبل أن تحيا معززة ومكرمة، مستقر ماديا ولديه سكن خاص، ولا تنقصه سوى شريكة العمر.

يريد صاحب إعلاننا الثاني في هذا الركن أن يعثر على امرأة صالحة صادقة لا تهمّه ولايتها، سنها لا يتعدى 35 سنة، أكثر ما يريده أن تكون جميلة، ماكثة في البيت وعزباء، ولها منه كل الحب والإخلاص.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135798

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