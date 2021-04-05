لا تقديم لتواريخ صبّ معاشات أزيد من 3 ملايين متقاعد

إدارة الصندوق الوطني للتقاعد لم تتلقَ تعليمات بتقديمها

مصادر رسمية:”الوضع المالي للصندوق لا يسمح بتقديم التواريخ”

سيستفيد أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد من معاشاتهم في آجالها القانونية والمحددة من الخامس عشر إلى السادس والعشرين من كل شهر، من دون أن يتم تقديم تواريخها تحسبا لشهر رمضان الفضيل.

وقالت مصادر رسمية، إنه لا إدارة الصندوق الوطني للتقاعد ولا نظيرتها للمديرية العامة لـ”بريد الجزائر”، تلقت تعليمات أو مراسلات تقضي في مضمونها بعقد اجتماعات طارئة من أجل النظر في تقديم تواريخ صبّ معاشات أزيد من ثلاثة ملايين ومائتي ألف متقاعد، قبل تاريخ الثالث عشر من شهر أفريل الجاري، تحسبا لشهر رمضان الفضيل، الذي ستصادف أول أيامه هذا التاريخ أو بيوم قبله، وأكدت على أنه حتى الوضعية المالية لصندوق التقاعد، لا يسمح لها بتقديم هذه الرزنامة المعتمدة، وبالتالي – تضيف ذات المصادر- سيتم الإبقاء على نفس التواريخ المعمول بها سابقا، والتي تحدد فترة صبّ المعاشات من الخامس عشر إلى السادس والعشرين من كل شهر، ليكون أول يوم يمكن فيه المتقاعدون من سحب معاشاتهم، الأربعاء القادم.

وكانت إدارتا البريد والتقاعد قد اعتمدتا رزنامة جديدة من أجل التخلص من حالة الاكتظاظ، خاصة في المناسبات، وذلك بموجب اتفاقية وقعها الطرفان، استنِد فيها على الأرقام الأخيرة من الحسابات البريدية لفئة المتقاعدين، حيث أن المتقاعدين الذين تنتهي أرقام حساباتهم البريدية بـ “0”، تصبّ معاشاتهم يوم 15 من كل شهر، والتي تنتهي برقم “1”، تصبّ في السادس عشر من كل شهر، ورقم “2” تصبّ في السابع عشر.

أما بشأن الذين يتقاضون معاشاتهم يوم الثامن عشر من كل شهر، ونظرا للعدد الهائل لهم، فإن إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، قررت توزيعها على عدة تواريخ، وهي “15 و 16 و17” من كل شهر، على أن يخصص التاسع عشر من الشهر لأرقام الحسابات البريدية التي تنتهي بـ “3 ، 4 و 5″، فيما سيكون يوم العشرين لرقم “6”، ويوم الواحد والعشرين لـلرقم “7”، ويوم الثاني والعشرين لـلرقم “8”، ويوم الثالث والعشرين لـ “9”، ليس الجميع وإنما جزءًا فقط، والجزء المتبقي لأصحاب الحسابات التي تنتهي بنفس الرقم، سيكون يوم الرابع والعشرين، كما تم توزيع بعض الأجزاء الأخرى من رقمي “8 و 9” على أيام الخامس والسادس والعشرين من كل شهر.