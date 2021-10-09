“لا تقلقوا” محرز يوجه رسالة قوية لغوارديولا من الجزائر

إستغل رياض محرز، الندوة الصحفية التي تلت المواجهة أمام النيجر، لتوجيه رسالة مُباشرة لمُدربه بيب غوارديولا، بخصوص وضعيته الصعبة داخل ناديه مانشسر سيتي، والذي لا يلعب معه في البريميرليغ بصفة أساسية منذ ست جولات كاملة.

وتحدث قائد الخضر قائلا :”لا تقلقوا، سأعود وأسترجع مكانتي، صحيح أنني لا ألعب حاليا، ولكن الأمور ستتحسن في المُستقبل”.

وواصل :”في الغالب لا أحب الحديث عن النادي عندما أتواجد مع المنتخب الوطني، ولكن الطاقم الفني يقوم بخيارات، وأنا مُجبر على تقبلها ومُحاولة استرجاع مكانتي”.

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