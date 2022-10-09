“لا تلمسوا جزائرنا ولا تلمسوا رئيسنا”

42 التزاماً من أصل 54 من قبل رئيس الجمهورية تحققت على أرض الواقع. في منتصف عهدته ، حقق الرئيس تبون 80٪ من التزاماته لجزائر جديدة.

رغم مرور أكثر من عام على انتشار وباء كوفيد ، الذي قلب العالم رأسًا على عقب ، وغياب الرئيس لأكثر من 3 أشهر ، لأسباب يعرفها الجميع ، يجب أن نفخر ونهنئ أنفسنا على هذه الحصيلة المرحلية.

مر ما يقرب عن ثلاث سنوات من الإجراءات الوطنية العظيمة والضربات الكبيرة على الساحة الدولية التي تجعل من الجزائر اليوم الدولة المحورية الكبرى.

من الطبيعي أن هناك دائمًا نقائصا، خاصة في بلد عاد من بعيد. ما أنجزه الرئيس تبون هو عمل شجاع ، وضع حدًا لانحراف المؤسسات والنهب الكبير لثروة البلاد ، في فترة قصيرة جدًا ، لم يكن في متناول الأوائل.

الرئيس تبون له كل الحق في تبني هذا الإنجاز الذي تحقق مع هذا الشعب الشجاع الذي وثق به في 12 ديسمبر 2019. الرئيس تبون يغير هذا البلد بعمق. مع شرعيته الانتخابية التي لا يمكن إنكارها ، فهو لا يدخر جهدا لجعل الجزائر دولة قوية وعادلة وديمقراطية ومزدهرة. عبد المجيد تبون هو أول رئيس جزائري انتخب ديمقراطيا من قبل الشعب في اقتراع حر وشفاف. إنه أول رئيس منتخب لم يحظى بمزايا السلطات الخفية. لم يكن لديه دعم ولا رعاية “من فوق” ، كان مدعوماً من المجتمع المدني ، الشباب لديه كل من هم “الجزائر السفلية”. لم تدعمه مؤسسة، ولا شخصيات. بل وشنت “أحزاب البيت” والإعلام وقوى المال حملة ضد ترشحه.

فور استلامه السلطة ، أعلن الرئيس تبون توجهه ، “الشعب خط أحمر ، هو شغلي الشاغل ، ولن يُبعد أحد”.

برسائله القوية والتعبوية، واجه التحدي الصعب المتمثل في كسب الثقة. لقد تغير الشعب الجزائري تحت قيادة الرئيس ، ربما دون أن يدرك ذلك ، فقد أصبح اللاعب الرئيسي في الجزائر الجديدة. وهو الحليف الرئيسي لرئيس الجمهورية. هذا الحلف الرئيس – الشعب – الجيش ، ليس من ذوق ما تبقى من بقايا عصابة القوى غير الدستورية ، والتي لا تزال تملك مئات المليارات المختلسة خلال العقد الماضي. قوى الشر الخطيرة هذه ، التي لن تذهب بعيداً ، والتي دعمت مرشحين إثنين خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، لن تغفر للشعب أبداً اختياره المرشح تبون، هذا الكابوس الأبدي لجميع قطاع الطرق الكبرى.

هؤلاء المافيا ، الذين يلعبون أوراقهم الأخيرة ، يحاولون تعطيل الحياة اليومية للمواطنين من خلال الشراء المكثف لاثنين أو ثلاث من الضروريات الأساسية لخلق التوتر وخلق مناخ من الذعر. المضاربون ومعاونيهم ، المندسين في إدارة لم تتحرر بالكامل بعد ، هم أعظم أعداء هذا الشعب العظيم، ولعبة المجازر التي يلعبونها، تقترب من نهايتها.

إن الجزائريين ، الذين يفتخرون برئيسهم ، الذي يشبههم كثيرًا ، ليسوا مستعدين للتخلي عن هذه الجزائر الجديدة ، التي تجعلك تحلم. الجزائريون يقولون بصوت عالٍ وواضح “لا تمسوا جزائرنا ، لا تمسوا رئيسنا” ، فإن نهوض الجزائر في مرمى ماسورة بندقية …