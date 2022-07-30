لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يجبها الله

“يا رب يا من جمع كل شىء حكمته، ويا من نفذ كل شيء حكمه، يا من الكريم أسمه لا أحد لنا غيرك فنسأله، ولا نثق بسواك فنأمله، ولا نجعل لغيرك مشيئة من دونك نعتصم بها ونتوكل عليه، فمن لنا نسأله إن جهلناك، اللهمّ سهّل علينا كل عسر.. وكُن معنا ولا تجعل هذا اختبارات الدنيا عائقاً بيننا وبين مستقبلنا،

يا الله إّننا عليك توكلنا فلا ترد لنا دعاء، اللهم اجعل عاقبة أمورنا أجمل مما تمنينا، واكتب لنا الخير في الحاضر وقادم، اللّهم أجعل التّوفيق حليفنا، اللّهم إنا نستودعك مستقبلنا، فَأرنا فيه ما يسُرّنا ويدخل البهجة على قلوبنا..” آمين