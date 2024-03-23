لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبهاالله

اللهم إنا ندعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربناإنك آتيتنا من الملك وعلمتنا من تأويل الأحاديث، فاطر السموات والأرض أنت ولينا فيالدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وندعوك بما دعاك به موسى عليهالسلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي،وندعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام، حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التيأنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.