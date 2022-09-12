لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله..

لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله.. “ربي.. يا من فوضت إليك كل أموري، ويا من توكلت عليك وأنت نعم المولى ونعم الوكيل. نسألك أن تجعلنا ممن يدعونك فتستجيب لهم، ويرجونك فتقبل رجاؤهم، اللهم أجبر خواطرنا، ويسر أمرنا. واجعل لنا فرجا من كل كرب، ومخرج من كل ضيق، وأن ترزقنا بحلالك الذي يرضينا ويغنينا عمن سواك. فأنت الرحيم الرحمان أرحما يا حنان يا منان..” آمين آمين آمين

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