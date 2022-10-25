لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

يا الله، ابعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وسوء الخاتمة. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه أمطر علينا بركاتك وبلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الحال والأهل والمال والأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء اللهم اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب.