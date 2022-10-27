لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم إناّ نعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء، فأعذنا ربنا من صرعة البأساء واحجبنا عن سطوات البلاء ونجنا من مفاجأت النقم واحرسنا من زوال النعم ومن زلل القدم. واجعلنا اللهم ربي في حمى عزك وحياك حرزك من مباغتة الدوائر ومعالجة البوائر، اللهم ربنا وأرض البلاء فاخسفها ،وجبال السوء فانسفها، وكُرب الدهر فا كشفها، وعوائق الأمور فصرفها.