لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين، بسم الله أصبحنا وأمسينا، نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتيه لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.