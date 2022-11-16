لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم إسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الأخرة، يا حنان ، يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، إجعل في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا، وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، وعن يمينننا نورا، وعن شمالنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وفي عظمنا نروا وفي لحمنا نورا، وفي أنفسنا نورا، وفي أهلنا نورا، وفي ابائنا نورا، وفي أمهاتنا نورا، وفي أزواجنا نورا، وفي ذريتنا نورا، وأعطنا نورا، وأعظم لنا نورا، وأجعل لنا نورا من نورك، فأنت نور السماوات والأرض، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.