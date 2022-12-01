لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

“اللهم إني في هذا اليوم المبارك، نشهدك يا الله أنك سبحانك أكرمتنا، وسترتنا، وأعطيتنا من فضلك الواسع وأنعمت علينا بكرمك وجودك.. فاللهم لك الحمد على كل مرض غفر ذنب.. وكل ابتلاء رفع مقام.. وكل عسر جاء معه يسر وكل منع كان هو نفسه عين العطاء..

ونسألك يا رب في العام الجديد سترًا وعفوًا وقربًا إليك، ونسألك العوض، العوض عن كل سوءٍ رأيناه، ونسألك يا رب أن تجعلنا لكَ كما تحب أنت.. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.”