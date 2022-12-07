لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻲ استودعتك ﻗﻠﺒﻲ ﻓﻼ‌ ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪﺍً ﻏﻴﺮﻙ.. واستودعتك ﻻ‌ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ‌ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻠﻘِّﻨﻲ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ، واستودعتك ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻼ‌ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ ﺃﺧﻄﻮ ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻻ‌ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﺎﺗﻚ. واستودعتك ﻛﻞ ﺷﺊ ﺭﺯﻗﺘﻨﻲ ﻭﺃﻋﻄﻴﺘﻨﻲ فأحفظه ﻟﻲ ﻣﻦ ﺷﺮ ﺧﻠﻘﻚ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ وأغفر لي ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻱ ﻭﻟﻤﻦ ﺃﺣﺒﺒﺖ ﻭﻟﻤﻦ ﺳﻜﻦ ﻗﻠﺒﻲ ﻭﻹ‌ﺧﻮﺗﻲ ﻳﺎ ﻣﻦ ﻻ‌ ﺗﻀﻴﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ، اللهم اغفر لي تقصيري فى عبادتك واغفر لي فقري وقلة إحساني لكل خلقك وسامحني يا ربي وارحمني برحمتك يوم الوقوف بين يديك.. آمين