لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا رب أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر، اللهم أنا نسألك حبك ، وحب من يحبك ، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم يا محب الملحين في الدعاء أحبنا، اللهم اجعل قلوبنا مملوءة بحبك، وألسنتنا رطبة بذكرك، وأعنّا على ذكرك وشكرك، وأمّنا من سطوتك ومكرك،

يا رب ثبتنا على ما يرضيك، وقربنا ممن يواليك، واجعل غاية حبنا فيك، يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا مولانا يا بديع السموات والأرض يا حي يا قيوم.