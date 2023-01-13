لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا،

وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا،و يعفو عنا، وتصلح أهلينا، وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، وتعافينا و تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم فوضناك أمرنا كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم.

طالع أيضا :