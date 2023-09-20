لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم بارك لنا في أعمارنا و زد ووسع لنا في أرزاقنا. اللهم اجمعنا في جنات النعيم مع حبيبنا محمد في ظل ممدود وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة.

اللهم ارزقنا السعادة حيثما رحلنا وارزقنا العافية حيثما كنا ويسر لنا أمرنا وأسعد قلوبنا ووفقنا.. يا رحمان يا رحيم برحمتكم نستغيث.

اللهم أعطنا خير مات تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولجميع المسلمين.

اللهم طهر برحمتك قلوبنا وانزع القلق من نفوسنا واطرد الشياطين من بيوتنا وأنزل السكينة في أرواحنا.. واطرح البركة في أولادنا وأموالنا.