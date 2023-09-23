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آدم وحواء

لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

بقلم النهار أونلاين
لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
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اللهم اغسل قلوبنا من أوجاعها، وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، وأشرح صدورنا ويسر أمورنا..

اللهم صبحنا صباحا تنشرح فيه الصدور، وتقبل فيه التوبة، وتتسع فيه الأرزاق، يا خير من سئل وأكرم من أعطى. يا حي يا قيوم..

اللهم أرزقنا فرح يعقوب، وفرج يونس، وتقوى يوسف، وصبر أيوب، إنا وليناك أمورنا فنعوذ بك من سوء حظنا.. وضيق صدورنا وفراغ صبرنا، واجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم..

اللهم اجعل نفسنا نفسا طيبة مطمئنة طائعة لك، ولا حول ولا قوة إلا بك..

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