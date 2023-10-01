لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

“رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ”

الدعاء “اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة، اللهم العفو في ديننا ودنيانا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، اللهم أحفظنا وسائر المسلمين يا رب العالمين”.