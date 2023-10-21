لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم إنا نسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلهما ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لدعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا. وتعفو عنا وتصلح أهلنا وذرياتنا وتطيل بعمرنا وتحسن عاقبتنا. وترحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عمن سواك،

يا رب ألّف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وتب علينا إنّك أنت التواب الرحيم.