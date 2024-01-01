لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

إن التوكل على الله من قلب المسلم المؤمن وتفويض أمره لله بإيمان صادق يبعث في قلبه الطمأنينة والشعور بالراحة. وله جزيل الأجر والثواب، فلا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله توكلت على الحي الذي لا يموت، توكلت على من بيده نواصي العباد، توكلت على الحي الذي لا يعجل، توكلت على المعبود الذي لا يجور، توكلت على الصمد الذي لم يلد ولم يولد، توكلت على القادر القاهر العلي الصمد، توكلت على الله الذي لا يغلبه أحد، توكلت على الجبار الذي لا يقهره أحد، توكلت على العزيز الرحيم الذي يراني وتقلبي في الساجدين.

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