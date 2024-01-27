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آدم وحواء

لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

بقلم النهار أونلاين
لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
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لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
“قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيك”
“اللهم ألف قلوبنا وأصلح ذات بيننا أهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا في أهلنا وذوينا، واجعلنا سندا لبعضنا، وقونا على من عادانا، اللهم بارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا. وذُرياتنا، وتب علينا، إنك آنت التواب الرحيم واجعلنا شاكر ين لنعمتك مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا يا رب”

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