دعاء اليوم..

لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك، و جنبنا فيه من سخطك و نقماتك ، و وفقنا فيه لقراءة آياتك. برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهم زيّنا فيه بالستر و العفاف ، و استرنا فيه بلباس القنوع و الكفاف. و احملنا فيه على العدل و الإنصاف ، و أمّنا فيه من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين , و ارزقنا فيه ذكرك دائما , بتوفيقك يا هادي المضلين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور