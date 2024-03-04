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آدم وحواء

لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

بقلم النهار أونلاين
لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
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دعاء اليوم..
لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك، و جنبنا فيه من سخطك و نقماتك ، و وفقنا فيه لقراءة آياتك. برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم زيّنا فيه بالستر و العفاف ، و استرنا فيه بلباس القنوع و الكفاف. و احملنا فيه على العدل و الإنصاف ، و أمّنا فيه من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين , و ارزقنا فيه ذكرك دائما , بتوفيقك يا هادي المضلين.

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