لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
بقلم النهار أونلاين
دعاء اليوم..
لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك، و جنبنا فيه من سخطك و نقماتك ، و وفقنا فيه لقراءة آياتك. برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم زيّنا فيه بالستر و العفاف ، و استرنا فيه بلباس القنوع و الكفاف. و احملنا فيه على العدل و الإنصاف ، و أمّنا فيه من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين , و ارزقنا فيه ذكرك دائما , بتوفيقك يا هادي المضلين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/TKybK