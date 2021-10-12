لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
بقلم النهار أونلاين
لا تنسوا الدعاء
ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،
ومتعنا بأسماعنا وإبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،واجعله الوارث منا،واجعل ثأرنا على من ظلمنا،وانصرنا على من عادانا،ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
و لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا،ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
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