لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم في هذه الأيام المباركة.. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب منها من قول أو عمل.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تلطف بنا، وأن تبدل أقدارنا إلى أحسنها إنك قادر على كل شئ.

اللهم إني فوضت أمري إليك ثقة وإيمانًا بحسن تدبيرك، ربي اختر لي ولا تخيرني يارب اكتب لي الخير أينما كان وأرضني به وأشرح لي صدري ويسر لي أمري.. اللهم يا من كفانا كل شيء. اكفِني ما أهمّني من أمور الدنيا والآخرة، وثبتني على ما يرضيك. وقربني ممن يواليك، واجعل غاية حبي وبغضي فيك، ولا تقربني ممن يعاديك. وأدم علي نعمتك وبرك. ولا تنْسني ذكرك، وألهمني في كل حال شكرك، وعرِفني قدر النعم بدوامها، وقدر العافية باستمرارها. آمين آمين آمين.