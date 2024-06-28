لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك.

ونسألك ألّا تغيب شمس يوم الجمعة إلّا وقد غفرت فاغفر لنا ذنوبنا جميعها، وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين.

اللهم إنّا نسألك أن ترزق أبناءنا وأبناء المسلمين الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد.

ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأن ترزقنا وإياّهم حسن العبادة وسلامة القلب وصدق اللسان.

ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شرّ ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنّك أنت علّام الغيوب.