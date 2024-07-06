لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم يا حنان يا منان، نسألك بحرا من التسخير وبحرا من التوفيق وبحرا من السعادة والطمأنينة وراحة البال والرضا..

اللهم غيث من السعادة يسقي الفؤاد فيزهر بالطمأنينة والسلام.. اللهم ابعد عنا جميعا كثرة التفكير وحيرة القلق وارزقنا راحة البال..

اللهم أياماً مليئة بالخير والتفاؤل والهدوء اللهم السكينة.. اللهم حقق أحلامنا وأمنياتنا. ويسر لنا كل أمر فيه خير لنا، وارزقنا الخير في الدنيا والآخرة. وافتح لنا أبواب السعادة والرزق من حيث لا نحتسب وات قلب كل منا مسألته وأجب دعوته، وامنحنا راحة البال.. آمين آمين آمين