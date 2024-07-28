لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

“للهم يا سميع الدعاء، يا واسع العطاء، يا جواد يا كريم، اللهم إني أسألك إيماناً دائما، وأسألك قلباً خاشعاً، وأسألك علماً نافعاً، وأسألك يقيناً صادقاً، وأسألك دينا قيما، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس.. يا رب ندعوك أن تُطَهّرنا من جميعِ السيئات، وأن ترفعنا عندك أعلى الدرجات، وأن تَبلِغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات..”