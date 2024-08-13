لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم يا فتاح إفتح لنا الخير في كل الأمور ، اللهم إفتح لنا أبواب الإستجابة في الدعاء وإفتح لنا الأبواب المغلقة وأبواب الرزق، فنحن لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فحقق لنا ما صبرنا لأجله وأكتب لنا رضاك في الدنيا والأخرة، ويسر لنا أمورنا إنك على كل شيء قدير.

ربي توكلنا عليك وفوضنا كل أمورنا إليك، لا ملجأ منك إلأا إليك، ربي أنت ولينا في الدنيا والأخرة. اللهم إختر لنا ولا تخيرنا، وإختر لنا ما يرضيك عنا. اللهم لا توكل أمرنا إلينا طرفة عين ولا أقلّ منها.إلهي، إن ضعفت قلوبنا في السير إليك، فاللهم خذ بيدينا إليك أخذ الكرام عليك، يا رب العالمين.