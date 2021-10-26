لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللَّهُمَّ ذَا الحَبْلِ الشَّدِيدِ، وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الوَعِيِدِ، وَالجَنَّةَ يَوْمَ الخُلُودِ مَعَ المُقَرَّبِيِنَ الشُّهُودِ، الرُّكَّعِ السُجُودِ، المُوفِيِنَ بِالعُهُودِ، إِنَّكَ رَحِيِمٌ وَدُودٌ تَفْعَلُ مَا تُرِيِدُ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ المُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ المَسَاكِيِنِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي، وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً بِقَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلى حُبِّكَ.