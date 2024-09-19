لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

“اللهم بارك في أبنائنا ووفقهم لطاعتك وارزق البر بذويهم، اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم. ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب. اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وزين أخلاقهم بالحلم وأكرمهم بالتقوى وجملهم بالعافية وعافهم واعف عنهم، اللهم ارزقهم القناعة والرضا. اللهم أَنظرهم بعينك وتولهم بعونك واحرسهم بملك وأيدهم بجيش المحبة واسقهم من شراب الولاية أكرم شربة، اللهم اجعلهم مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم جنبهم الفواحش والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم سلمهم من العلل والآفات، اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار وأهدهم لما تحبه يا جبار، اللهم لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم وهب لهم من لدنك رحمة وهيئ لهم من أمرهم رشدا”