لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله.

يا كريم اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعاً على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وانسا ًوفرجاً من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء”.

“هب لنا يالله ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، ببابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

يامن تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه أمطر علينا بركاتك وبلغنا أسمى مراتب الدنيا ، وأعلى منازل الآخرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء … وصلاح الحال والأهل والمال والأبناء وحسن الآداء وبركة العطاء اللهم اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب اللهم آمين اسعد الله صباحكم بكل خير.