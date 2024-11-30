لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

ربي عبدك قد ضاقت به الأسباب وأغلقت دونه الأبواب وبعد عن جادة الصواب وزاد به الهم والغم والاكتئاب وانقضى عمره ولم يفتح له إلى فسيح مناهل الصفو والقربات باب.

وأنت المرجوّ سبحانك لكشف هذا المصاب يا من إذا دعي أجاب يا سريع الحساب. يا رب الأرباب يا عظيم الجناب يا كريم يا وهّاب.

رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوّتي.

وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيّرت في أمري وأنت العالم سبحانك بسري وجهري. المالك لنفعي وضري القادر على تفريج كربي وتيسير عسري.