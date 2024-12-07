لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

يا رب.. ندعوك ولا نعرف كيف نرتب كلماتنا، فأنت تبصر الفؤاد وتلمس حاجة قلوبنا بيدك، فاللهم أياما كما، وحالا لما هو أفضل. وهماً لا يبقى قائماً، وفرحة ليس لها انتهاء، اللهم أمنياتنا التي ننتظرها، اللهم طوِّق قلوبنا بعقود من الرضا والراحة. اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أسهلها. ومن الخواطر أوسعها، ومن حوائج الدنيا أيسرها وأحسنها، اللهم ارزقنا أجما مما نتمنى. وأكثر مما نتوقع، وأفضل مما ندعو، وأحفظ لنا أغلى ما نملك يا أرحم الراحمين..