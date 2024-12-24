لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم لا تحرمنا ونحن نسألك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك، اللهم أرزقنا الخلاص في الدعوات، والقبول في الطاعات. والشكر عند الخيرات، والخشوع في الصلوات ، والعفو عند العثرات، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة إيمانا كاملا ورزقا واسعا. وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وحلالا طيبا اللهم أخرجنا من الضيق إلى واسع رحمتك وعفوك وشفائك وأمانك، يا رب ، يا أرحم الراحمين.

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