لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله.

اللّهم استُرنا فوق الأرض وتحت الأرضِ ويوم العرضِ عليك، أحسِن وُقوفَنا بين يديك، لا تُخزِنا يوم العرضِ عليك، اللّهم أَحسِن عاقِبتَنا في الأمور كلها، وأجِرْنا من خِزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة، يا حنَّان .. يا منَّان .. يا ذا الجلال والإكرام،

اجعَل في قُلوبِنا نوراً، وفي قُبورِنا نوراً، وفي أسماعِنا نوراً وفي أبْصارِنا نوراً، وعن يميننا نوراً وعن شِمالِنا نوراً، ومن فَوقِنا نوراً ومن تحَتِنا نوراً، وفي عَظمِنا نوراً و في لحَمِنا نوراً وفي أَنْفُسِنا نوراً، وفي أَهْلِنا نوراً وفي آبائِنا نوراً، في أُمَّهاتِنا نوراً وفي أَزواجِنا نوراً، وفي ذُرِّيَتِنا نوراً وأَعطِنا نوراً وأَعظِم لنا نوراً، واجعَل لنا نوراً مِن نورِكَ فَأَنتَ نورُ السّماواتِ وَالأرضِ، يا ربَّ العالمين يا أَرحَمَ الرَّاحِمين.

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