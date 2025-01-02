لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله.

اللهم مع بداية هذه السنة الجديدة اكتب لنا فيها كل الخيرة. واجعلها نهاية لأحزان وكرب وبداية لحياة ملؤها السعادة..

اللهم اجعلها سنة لا يخيب لنا فيها أمر ولا يرد لنا فيها دعاء. ولتحفظ لنا يا الله من نحب ولتبشرنا بما يسرنا، ولتحقق لنا ما نتمنى..

يا رحمان، اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا ونحن نرجوك أن تغفرها لنا. وبأن ترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، وتصلح أنفسنا وتُيسر أمورنا.. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما عملنا منه وما لم نعمل واجعلنا من السعداء وارزقنا الفوز يوم القضاء ومرافقة إمام الأنبياء ونسألك النصر على الأعداء ونسألك عيشة هنيئة مرضية وأعفنا بفضلك عما سواك.. وصلي اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه من اتبع هداه..