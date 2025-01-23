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آدم وحواء

لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

بقلم النهار أونلاين
لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
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اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب، يا الله، ارزق أحبّتنا رزقاً كالأمطار يا الله، واجمعهم بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب، واجعل أيامهم عيداً، ويومهم سعيداً، وعمرهم مديداً يا الله، واجعل لهم من كل همّ فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً.
اللهم افتح أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوب أحبتنا، واجعلهم في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك، اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية، وارزقهم من واسع رزقك، وتقبل أعمالهم بالقبول الحسن يا الله، آمين يا رب العالمين.

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