لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

“ربنا على نسائم هذه الأيام المباركة، أرسل لك أمنياتي فتقبلها عندك يا رب، اللهم لا ترينا في أهلنا وذريتنا وأحببنا أي مكروه. ولا يمسهم أي حزن، أسألك اللهم سعادة لا تفارقهم اللهم ابتسامة مرسومة على محياهم إلى الأبد. اللهم النجاح والتوفيق في حياتهم يا الله، اللهم إني وضعتهم في ودائعك. لا يمس أجسادهم ضعف فيمس قلبي أضعافه اللهم سلمهم من التعب والأحزان. وسخر لهم الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها، وأرزقهم سعادة الدارين يا قادر يا كريم. ربنا إننا متفائلون بك حد السماء السابعة فاكتب لنا ما تمنينا في رزقنا وتوفيقنا وخاتمة أمورنا. اللهم إليك مددنا أكفنا فبعزتك استجب لدعائنا”

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور